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На могиле раби Нахмана в Умани произошла поножовщина | Фото:02.12 09:26   MIGnews.com

На могиле раби Нахмана в Умани произошла поножовщина

Еврей, молившийся в популярном месте паломничества в Украине, получил ноживые ранения от неизвестного. Инцидент произошел, когда жертва молилась на могиле раби Нахмана из Бреслова в городе Умань в субботу утром, 30 ноября.

Внезапно другой посетитель могилы нанес удар ножом жертве.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи из Объединенной Хацалы, которые оказали помощь пострадавшему, он был на грани потери сознания. Затем пострадавший был эвакуирован в местную больницу.

Местные еврейские чиновники заявили, что это не первый случай, когда этот человек нападает на паломников в Умани.

"Обстановка в обществе известна, и это не первый случай, когда он нападает на людей", - сказали чиновники. "До сих пор ничего не было сделано с атаками ... так как он имеет семейные связи с людьми, которые управляют могилой".

Однако после "мы потеряли терпение, и на этот раз положим этому конец". Раввин Яаков Джин, главный раввин Умани, сказал, что он был глубоко "шокирован" тем, как нападавшему "позволили войти в общину, нанося ей новый вред, и никто не сказал ни слова".


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