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Убийцу-историка Соколова перевели в психбольницу 02.12 08:52   MIGnews.com

Убийцу-историка Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО "Бутырка".

Как пояснила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, там Соколов будет ждать проведения психиатрической экспертизы, пишет СМИ.

Она отметила, что бывший ученый содержится в двухместной камере, помещение он делит с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.


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