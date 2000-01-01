02.12 08:52 MIGnews.com
Убийцу-историка Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО "Бутырка".
Как пояснила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, там Соколов будет ждать проведения психиатрической экспертизы, пишет СМИ.
Она отметила, что бывший ученый содержится в двухместной камере, помещение он делит с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.
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