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Появились подробности в деле о нападении на депутата 02.12 08:22   MIGnews.com

Появились подробности в деле о нападении на депутата

Автомобиль депутата Киевского областного совета от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Вячеслава Соболева Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний сын нардепа, принадлежит компании ДонУкрПроектНІІ, фигурирующей в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Сообщается, что фирма компании ДонУкрПроектНІІ, учредителем которой был потерпевший, была ранее зарегистрирована в Донецке. Эта компания в настоящее время является фигурантом в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на территориях Донбассса, неподконтрольных официальному Киеву. Об этом сообщает портал "Следствие.Инфо".

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием Обжора. Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре столицы неизвестными был обстрелян автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В результате обстрела погиб находившийся в салоне автомобиля трехлетний сын Соболева.


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