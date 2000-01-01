02.12 19:44 MIGnews.com

Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence

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Фанаты сорвали выступления Slipknot и Evanescence в Мексике на фестивале Knotfest.Известно, что посетители фестиваля разбили защитные ограждения во время выступления группы Behemoth. Разбили настолько, что их не удалось восстановить. В связи с этом, организаторы отменили выступления Slipknot и EvanescenceНедовольная таким ходом событий толпа ворвалась на сцену и начала ломать инструменты музыкантов, а в финале и вовсе сожгла барабанную установку ударника Evanescence Уилла Ханта.Группы извинились перед фанатами за то, что не выступили, однако отметили, что безопасность - превыше всего.