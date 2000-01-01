Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence 02.12 19:44   MIGnews.com

Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence

Фанаты сорвали выступления Slipknot и Evanescence в Мексике на фестивале Knotfest.

Известно, что посетители фестиваля разбили защитные ограждения во время выступления группы Behemoth. Разбили настолько, что их не удалось восстановить. В связи с этом, организаторы отменили выступления Slipknot и Evanescence

Недовольная таким ходом событий толпа ворвалась на сцену и начала ломать инструменты музыкантов, а в финале и вовсе сожгла барабанную установку ударника Evanescence Уилла Ханта.

Группы извинились перед фанатами за то, что не выступили, однако отметили, что безопасность - превыше всего.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:15
Из музея Штази в Берлине украли золото и медали
18:11
На Голанах обнаружили древнейшую мозаику
17:40
Газовики вскоре начнут добычу с месторождения Левиафан
17:08
National Interest: у РФ был супертанк для ядерной войны
16:44
Иранцы опять угрожают Штатам войной
16:18
6 стран ЕС присоединились к системе торговли Ирана 
16:00
Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней
15:41
Верховный суд займется правом на оружие
15:10
Япония купит остров для военной базы США
14:25
Сирия: за два дня убито 96 человек
14:14
Охана опубликовал список кандидатов на пост генпрокурора
13:40
Турция купит у РФ второй полк С-400
13:33
Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить
13:23
Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus