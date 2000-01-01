02.12 14:25 MIGnews.com

Сирия: за два дня убито 96 человек

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В понедельник, 2 декабря, по сообщениям одного из военных наблюдателей, силы режима и вооруженные группы оказались в тяжелом столкновении около Идлиба в Сирии. За два дня было убито 96 бойцов.Сирийская организация по правам человека заявила, что на краю Идлибского региона, где преобладают джихадисты, прозошли самые смертоносные бои после вступления в силу соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России."На рассвете в понедельник бушевали бои по нескольким направлениям в юго-восточной сельской местности Идлиба", - заявила британская правозащитная группа. 51 боец режима был убит за 48 часов. 45 их противников, включая 31 джихадиста, также погибли.Сирийское правительство обычно не разглашает числа жертв.