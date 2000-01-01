Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия: за два дня убито 96 человек | Фото:02.12 14:25   MIGnews.com

Сирия: за два дня убито 96 человек

В понедельник, 2 декабря, по сообщениям одного из военных наблюдателей, силы режима и вооруженные группы оказались в тяжелом столкновении около Идлиба в Сирии. За два дня было убито 96 бойцов.

Сирийская организация по правам человека заявила, что на краю Идлибского региона, где преобладают джихадисты, прозошли самые смертоносные бои после вступления в силу соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России.

"На рассвете в понедельник бушевали бои по нескольким направлениям в юго-восточной сельской местности Идлиба", - заявила британская правозащитная группа. 51 боец режима был убит за 48 часов. 45 их противников, включая 31 джихадиста, также погибли.

Сирийское правительство обычно не разглашает числа жертв.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Япония купит остров для военной базы США
14:14
Охана опубликовал список кандидатов на пост генпрокурора
13:40
Турция купит у РФ второй полк С-400
13:33
Элькин: есть редкая возможность, которую нельзя упустить
13:23
Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль
13:15
Сару Нетаниягу встретили воплями "Воровка с Бальфура!"
12:39
Таксисты - против общественного транспорта в шабат
12:33
Авиакатастрофа в Техасе: 3 жертвы
12:11
Нетаниягу останется только ради аннексии иорданской долины
12:03
ХАМАС надеется на Катар
11:46
Обстрелян автобус с школьницами в Самарии
11:40
Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку
11:21
Мэра бельгийского города осудили за поощрение антисемитизма
11:03
Турция срывает планы НАТО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus