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Япония купит остров для военной базы США 02.12 15:10   MIGnews.com

Япония купит остров для военной базы США

Правительство Японии заявило, что намерено выкупить из частной собственности необитаемый остров за 146 млн долларов для военных учений США, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга.

Речь идет об острове Магэсима в префектуре Кагосима. Минобороны Японии уже заключило договор о продаже с застройщиком, которому принадлежит данный остров, пишет CGTN.

Отмечается, что живущие неподалеку от Магэсимы жители опасаются роста шума из-за появления военной базы. Ранее Вашингтон потребовал изменить место дислокации базы на острове Иводзима, которая по мнению американских военных находится слишком далеко от базы в Ивакуни.


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