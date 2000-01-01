02.12 13:40 MIGnews.com

Турция купит у РФ второй полк С-400

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Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи подтвердил намерение Анкары приобрести у России второй полк систем С-400. Вопрос даты приобретения второго полка С-400 является "исключительно техническим".Турция считает, что покупка этих систем у России только укрепит обороноспособность НАТО.Он добавил, что Эрдоган проведет в январе переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых будет обсуждаться двусторонняя и региональная повестка, Сирия, а также поставки С-400, пишут СМИ.Также администрация Эрдогана отметила, что Турция не намерена нарушать обязательства по прекращению огня на северо-востоке Сирии.