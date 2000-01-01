03.12 00:58 MIGnews.com

В Малайзии накажут организаторов выставки татуировок

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Власти Малайзии приказали провести расследование "полуголого шоу татуировок" в столице Куала-Лумпур после того, как фотографии всплыли в сети. Трехдневная выставка Tattoo Malaysia Expo, которая началась в пятницу и собрала участников из 35 стран, была поддержана Министерством туризма, искусств и культуры, сообщил организатор шоу на своем веб-сайте.Но министерство заявило, что мероприятие этого года впервые нарушило стандарты, что повлечет "жесткие действия" против организаторов.Религиозный суд Малайзии в прошлом месяце приговорил пятерых мужчин к тюремному заключению за попытку гомосексуальной связи. В сентябре 2018 года в восточном побережье штата Теренггану две женщины были задержаны за "попытку лесбийского секса".