02.12 10:41 MIGnews.com

Смертельное ДТП в Нижней Галилее: погибла женщина

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Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Израиля в понедельник утром, 2 декабря.Авария произошла на трассе 767 в Нижней Галилее, недалеко от города Кфар-Тавор.По сообщениям властей, в аварии было задействовано три автомобиля. 49-летняя женщина скончалась на месте.Бригады экстренного реагирования MDA были направлены на место происшествия и оказали помощь двум легко раненым пострадавшим, а затем эвакуировали их в медицинский центр Пория в Тверии. Медицинские бригады MDA были вынуждены констатировать смерть женщины на месте происшествия.После аварии маршрут 767 был закрыт для движения в обоих направлениях от перекрестка Кфар-Тавор до перекрестка Шадмот-Девора.