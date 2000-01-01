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В долине реки Иордан в пожаре погибли 13 человек: 8 детей | Фото:02.12 10:26   MIGnews.com

В долине реки Иордан погибли 13 пакистанцев, из них 8 - дети

Тринадцать пакистанцев, в том числе восемь детей, погибли в результате пожара в их самодельных жилищах в долине реки Иордан, сообщили в гражданской обороне Иордании в понедельник, 2 декабря. В пожаре пострадали еще три человека.

Причиной возгорания может быть короткое замыкание, сообщил представитель гражданской обороны Ияд аль-Амре.

Тысячи иностранных рабочих живут в ужасных условиях на частных фермах в долине реки Иордан, плодородной области для выращивания овощей и фруктов. Погибшие жили в сараях из гофрированного железа, в которых размещались рабочие-иммигранты.


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