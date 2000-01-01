Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку
Четверо молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет изнасиловали и убили девушку в Хайдарабаде в Индии. Данный инцидент произошел еще 27 ноября.
26-летняя девушка припарковала скутер около распивавшей алкогольные напитки компании, а потом ушла по делам. Когда девушка вернулась, то увидела, что колеса ее скутера проколоты. Пьяные парни же предложили ей свою помощь. Однако в полиции уверены, что они сами и прокололи шины, пишет IrishTimes.
Когда же девушка согласилась, то парни скрутили девушку, затащили в заброшенный дом, изнасиловали и задушили. Потом ее тело закинули в грузовик, который сожгли вместе с трупом. Полиция задержала злоумышленников, после чего Хайдарабад охватили массовые протесты женщин, требующих строго наказать преступников.