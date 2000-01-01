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Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку 02.12 11:40   MIGnews.com

Протесты в Индии: мужчины изнасиловали и сожгли девушку

Четверо молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет изнасиловали и убили девушку в Хайдарабаде в Индии. Данный инцидент произошел еще 27 ноября.

26-летняя девушка припарковала скутер около распивавшей алкогольные напитки компании, а потом ушла по делам. Когда девушка вернулась, то увидела, что колеса ее скутера проколоты. Пьяные парни же предложили ей свою помощь. Однако в полиции уверены, что они сами и прокололи шины, пишет IrishTimes.

Когда же девушка согласилась, то парни скрутили девушку, затащили в заброшенный дом, изнасиловали и задушили. Потом ее тело закинули в грузовик, который сожгли вместе с трупом. Полиция задержала злоумышленников, после чего Хайдарабад охватили массовые протесты женщин, требующих строго наказать преступников.


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