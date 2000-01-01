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Пойман один из крупнейших торговцев людьми в мире | Фото:02.11 08:59   MIGnews.com

Пойман один из крупнейших торговцев людьми в мире

Федеральная полиция Бразилии арестовала одного из крупнейших торговцев людьми в мире – уроженца Бангладеш Сайфуллу Аль-Мамуна.

Об этом сообщает Reuters. В частности, в ходе операции, проведенной при содействии Службы миграции и таможенного контроля США, полиция арестовала членов группы, причастных к крупной схеме нелегальной транспортировки людей из Азии в Соединенные Штаты.

Несколько задержаний прошло в Сан-Паулу, где жил Аль-Мамун. Правоохранители заморозили 42 банковских счета, которые использовались группировкой для финансирования преступной деятельности.

Аль-Мамуна будут судить в США, где ему ранее предъявили обвинения в торговле людьми. В частности, американское Министерств юстиции сообщало, что торговец переправлял свой "товар" из Афганистана, Бангладеш, Индии, Непала и Пакистана в Бразилии. После этого сеть контрабандистов из Перу, Эквадора, Колумбии, Панамы, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса, Гватемалы и Мексики доставляла "груз" к мексиканской границе, откуда люди попадали в США.

Преступник въехал в Бразилию шесть лет назад в качестве беженца и жил в Брасе (Сан-Паулу), где обитают иммигранты со всего мира.


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