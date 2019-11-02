02.11 07:33 MIGnews.com

Теракт в Мали: свыше 53 жертв

#UPDATE Fifty-three soldiers are killed in a "terrorist attack" on a Mali military post in the northeast of the country, one of the deadliest strikes against Mali's military in recent Islamist militant violence https://t.co/I8ul72tVcM — AFP news agency (@AFP) November 2, 2019

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В Мали число погибших после нападения боевиков на военную позицию в северной части страны увеличилось до 53 солдат правительственной армии.Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей вооруженных сил. Ранее СМИ передавали информацию о 35 жертвах."По предварительным данным, потери малийских вооруженных сил увеличились до 35 солдат", - сказано в сообщении.В частности, теракт произошел в районе Инделиман на севере Мали. Правительство уже осудило атаку. Какая именно из террористических группировок совершила нападения, пока неизвестно. В стране действуют боевики "Аль-Каида" и "Исламское государство".А тем временем, жертвами террористов становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии и миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.