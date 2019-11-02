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Теракт в Мали: минимум 35 жертв | Фото:02.11 07:33   MIGnews.com

Теракт в Мали: свыше 53 жертв

В Мали число погибших после нападения боевиков на военную позицию в северной части страны увеличилось до 53 солдат правительственной армии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей вооруженных сил. Ранее СМИ передавали информацию о 35 жертвах.

"По предварительным данным, потери малийских вооруженных сил увеличились до 35 солдат", - сказано в сообщении.

В частности, теракт произошел в районе Инделиман на севере Мали. Правительство уже осудило атаку. Какая именно из террористических группировок совершила нападения, пока неизвестно. В стране действуют боевики "Аль-Каида" и "Исламское государство".

А тем временем, жертвами террористов становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии и миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.


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