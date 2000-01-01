03.11 09:18 MIGnews.com

В Дрездене объявлена "нацистская ЧС"

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Муниципальный совет города Дрездена (Германия) одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации".На такие меры в городе пошли из-за очень серьезной проблемы ультраправых, передает Deutsche Welle.В программном заявлении говорится, что "антидемократические, антиплюралистические, мизантропические и праворадикальные экстремистские взгляды и действия, включая насилие, происходят все чаще и чаще".Что примечательно, партия Ангелы Меркель "Христианские демократы" голосовала против принятия резолюции. А вот члены горсовета, не задумываясь, поддержали режим ЧС. Хотя критики утверждают, что городские власти зашли слишком далеко."У нас есть проблема нацистов в Дрездене, и мы должны что-то с этим сделать", – призвал автор резолюции Макс Ашенбах.Нацистская чрезвычайная ситуация означает, что в месте, где об этом объявили, наблюдаются серьезные проблемы, а общество находится под угрозой. Авторы резолюции призывают помочь жертвам насилия со стороны ультраправых, защищать меньшинства и укреплять демократию.