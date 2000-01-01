02.11 17:15 MIGnews.com

Против турецких военных совершен теракт в Сирии

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В приграничном с Турцией сирийском городе Таль-Абьяд взорван припаркованный автомобиль, в результате чего погибли не менее 13 мирных жителей, в том числе дети.Множество людей получило ранения, сообщает турецкое информационное агентство Анадолу.Раненых доставили в больницы района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа. По данным СМИ число жертв еще может возрасти. Бойцы сирийской оппозиции, подконтрольные Анкаре, полагают, что за терактом стоят курдские ополченцы.Несмотря на договоренности между Турцией и США от 17 октября, в соответствии с которыми боевики "Курдской рабочей партии" должны были покинуть зону проведения операции "Источник мира", те продолжают атаковать районы Талль-Абьяд и Расулайн.В Талль-Абьяде, откуда были вынуждены отступить курды, и Расулайне в последние дни произошло уже множество терактов с использованием заминированных автомобилей.