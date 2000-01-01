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Против турецких военных совершен теракт в Сирии | Фото:02.11 17:15   MIGnews.com

Против турецких военных совершен теракт в Сирии

В приграничном с Турцией сирийском городе Таль-Абьяд взорван припаркованный автомобиль, в результате чего погибли не менее 13 мирных жителей, в том числе дети.

Множество людей получило ранения, сообщает турецкое информационное агентство Анадолу.

Раненых доставили в больницы района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа. По данным СМИ число жертв еще может возрасти. Бойцы сирийской оппозиции, подконтрольные Анкаре, полагают, что за терактом стоят курдские ополченцы.

Несмотря на договоренности между Турцией и США от 17 октября, в соответствии с которыми боевики "Курдской рабочей партии" должны были покинуть зону проведения операции "Источник мира", те продолжают атаковать районы Талль-Абьяд и Расулайн.

В Талль-Абьяде, откуда были вынуждены отступить курды, и Расулайне в последние дни произошло уже множество терактов с использованием заминированных автомобилей.


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