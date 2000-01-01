Работорговцы продавали женщин через Instagram

В Кувейте раскрыли сеть работорговцев, размещающих в приложениях от Google и Apple объявления о продаже женщин в качестве прислуги.
Власти потребовали удалить сообщения, передает ВВС.
В частности, для продвижения объявлений в Instagram работорговцы использовали хэштеги "#maids for sale" (служанки на продажу) при публикации соответствующих объявлений. Журналисты провели собственное расследование, после чего власти потребовали от преступников удалить аккаунты и подписать юридическое обязательство "больше не заниматься торговлей людьми".
В техподдержке Instagram и Facebook ответили, что удалили объявления. В компании пообещали предотвращать подобные случаи. В свою очередь, глава управления Кувейта по трудовым ресурсам Мубарак Аль-Азими подчеркнул, что ведет собственное расследование в отношении полицейского и женщины из материала ВВС, которые продали 16-летнюю девочку из Гвинеи через приложение. Преступникам грозят аресты и выплата компенсации.