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Работорговцы продавали женщин через Instagram | Фото:02.11 22:12   MIGnews.com

Работорговцы продавали женщин через Instagram

В Кувейте раскрыли сеть работорговцев, размещающих в приложениях от Google и Apple объявления о продаже женщин в качестве прислуги.

Власти потребовали удалить сообщения, передает ВВС.

В частности, для продвижения объявлений в Instagram работорговцы использовали хэштеги "#maids for sale" (служанки на продажу) при публикации соответствующих объявлений. Журналисты провели собственное расследование, после чего власти потребовали от преступников удалить аккаунты и подписать юридическое обязательство "больше не заниматься торговлей людьми".

В техподдержке Instagram и Facebook ответили, что удалили объявления. В компании пообещали предотвращать подобные случаи. В свою очередь, глава управления Кувейта по трудовым ресурсам Мубарак Аль-Азими подчеркнул, что ведет собственное расследование в отношении полицейского и женщины из материала ВВС, которые продали 16-летнюю девочку из Гвинеи через приложение. Преступникам грозят аресты и выплата компенсации.


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