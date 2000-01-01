02.11 12:55 MIGnews.com
Ножевая атака в Хайфе: ранен молодой мужчина
В субботу, 2 ноября, неизвестный с ножом напал на 20-летнего мужчину на улице Халуцей А-Таасия в Хайфе.
Об этом сообщает издание на иврите "Маарив
".
Уточняется, что мужчина получил серьезное ранение. На место происшествия вызвали медиков, которые оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в медицинский центр Рамбам.
Полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы нападения.
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