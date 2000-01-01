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Ножевая атака в Хайфе: ранен молодой мужчина | Фото:02.11 12:55   MIGnews.com

Ножевая атака в Хайфе: ранен молодой мужчина

В субботу, 2 ноября, неизвестный с ножом напал на 20-летнего мужчину на улице Халуцей А-Таасия в Хайфе.

Об этом сообщает издание на иврите "Маарив".

Уточняется, что мужчина получил серьезное ранение. На место происшествия вызвали медиков, которые оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в медицинский центр Рамбам.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы нападения.


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