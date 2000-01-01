02.11 11:35 MIGnews.com

В российском порту прогремел взрыв на танкере: есть погибшие

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В российском морском порту Находка, что на северо-западном побережье Японского моря, прогремел взрыв на танкере "Залив Америка".В результате погибли три человека, передает информагентство ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта."Два тела подняты, один человек утонул на глазах у экипажа", – уточнили в ведомстве, добавив, что поиски третьего погибшего продолжаются.Собеседник агентства также отметил, что на танкере в результате взрыва были повреждены кабель-трасса и якорные устройства, при этом следов нефтепродуктов нет, а герметичность судна не была нарушена."Поиск производят судно "Ростов Великий", его шлюпка, планируется привлечь средства Государственной инспекции по маломерным судам в порту Находка для обследования береговой черты, водолазы пока не привлечены", – добавили в ведомстве.В свою очередь, представитель владеющей судном компании "Наяда" уточнил, что танкер имеет все необходимые для работы документы. Более того, он проходил недавно ремонт на заводе в Китае. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.