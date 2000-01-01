02.10 06:56 MIGnews.com

В Ашдоде атакована и тяжело ранена 39-летняя женщина

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Израильская пресса сообщает о том, что поздно ночью 1 октября в Ашдоде была атакована 39-летняя женщина.Женщина получила тяжелое ножевое ранение в верхнюю часть тела и была эвакуирована в больницу Ассута.Полиция арестовала 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.Представители полиции сообщают, что речь идет о “криминальном инциденте”.Парамедик MADA Эшер Арбиб, прибывший к месту происшествия, рассказал: “Мы увидели раненую и сильно возбужденную женщину. Она сказала, что ее атаковал знакомый мужчина. Мы провели реанимационные действия и немедленно эвакуировали ее в больницу”.