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В Ашдоде атакована и тяжело ранена 39-летняя женщина 02.10 06:56   MIGnews.com

В Ашдоде атакована и тяжело ранена 39-летняя женщина

Израильская пресса сообщает о том, что поздно ночью 1 октября в Ашдоде была атакована 39-летняя женщина.

Женщина получила тяжелое ножевое ранение в верхнюю часть тела и была эвакуирована в больницу Ассута.

Полиция арестовала 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.

Представители полиции сообщают, что речь идет о “криминальном инциденте”.

Парамедик MADA Эшер Арбиб, прибывший к месту происшествия, рассказал: “Мы увидели раненую и сильно возбужденную женщину. Она сказала, что ее атаковал знакомый мужчина. Мы провели реанимационные действия и немедленно эвакуировали ее в больницу”.


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