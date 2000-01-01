02.10 18:11 MIGnews.com

19 лет в тюрьме за отказ в разводе

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Мужчина, отбывший 19 лет тюремного заключения за отказ разводиться со своей женой, вышел на свободу в среду, 2 октября, сообщает Times of Israel.Меир Городецкий предпочел оставаться в тюрьме с 2000 года под санкцией раввинского суда, а не соглашаться на развод со своей женой Цвии, которая в прошлом году добилась аннулирования своего брака в частном порядке. Он продолжал отказывать в выдаче документов о разводе, несмотря на одиночное заключение и другие санкции в тюрьме, включая конфискацию его филактерий.В апреле, почти через год после того, как его бывшая жена добилась аннулирования брака, он стал первым человеком в истории Израиля, привлеченным к уголовной ответственности за отказ на развод. Он был осужден и приговорен к 15 месяцам (включая отбытое время) по обвинению в нарушении судебного приказа, вопреки желанию Цвии Городецкой. В соответствии с тысячелетним еврейским законодательством только муж может официально расторгнуть брак.В июне 2018 года частный раввинский суд аннулировал бракосочетание супругов. Цвия Городецкая затем попыталась закрыть свое дело в раввинате, что автоматически привело бы к освобождению ее бывшего мужа из тюрьмы, сообщает организация "Центр правосудия женщин". Меир был освобожден в среду после завершения приговора, вынесенного в апреле.В своем заявлении в среду раввинские суды обвинили "Центр правосудия" женщин в свободе Городецкого, подчеркнув, что Цвия Городецкая осталась "агуной" в его глазах."Городецкий сегодня свободен, все еще оставляя свою жену в агуне, и может сбежать и покинуть Израиль, даже не вернувшись. Это еще один пример того, как в контексте борьбы с раввинскими судами и еврейским законодательством радикальная женская организация наносит ущерб агуноту".В своем заявлении "Центр правосудия женщин" заявил, что дело Городецкого "служит примером юридической и моральной несостоятельности, присущей израильскому законодательству в делах о разводе". "Цвия - только одна из сотен женщин в Израиле, которым отказывают в праве на развод, нарушая их основные права человека на свободу и независимость."