02.10 15:48 MIGnews.com

Британке, солгавшей об изнасиловании, грозит тюремный срок

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Британская девушка, обвинившая израильтян в изнасиловании, предстанет перед судом на Кипре сегодня, 2 октября. Британка солгала полиции о том, что 12 израильтян изнасиловали её этим летом в гостиничном номере на Кипре.В случае доказательства её виновности, девушке грозит реальный тюремный срок.В июле 19-летняя британская туристка, которая находилась в кипрском курортном городе Айя-Напа, обвинила 12 израильских юношей в изнасиловании ее в гостиничном номере.Юноши в возрасте от 15 до 19 лет были арестованы местными властями, но позже были освобождены и смогли вернуться в Израиль после отказа девушки от обвинений. Она заявила следователям, что половой контакт с некоторыми из них действительно состоялся, но по обоюдному согласию. Однако после того, как она обнаружила, что несколько подростков снимали все на камеру, британка решила обратиться в полицию.Девушка, личность которой не может быть опубликована до признания вины, была позже арестована и обвинена в "публичной клевете", и теперь ей грозит до одного года тюремного заключения и штраф в размере 1700 евро (1900 долларов США).После вынесения обвинительного акта она была освобождена из тюрьмы Никосии под залог. Адвокаты подвергли критике кипрский суд и обвинили полицию в принуждении девушки подписать признание.