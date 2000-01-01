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Британке, солгавшей об изнасиловании, грозит тюремный срок | Фото:02.10 15:48   MIGnews.com

Британке, солгавшей об изнасиловании, грозит тюремный срок

Британская девушка, обвинившая израильтян в изнасиловании, предстанет перед судом на Кипре сегодня, 2 октября. Британка солгала полиции о том, что 12 израильтян изнасиловали её этим летом в гостиничном номере на Кипре.

В случае доказательства её виновности, девушке грозит реальный тюремный срок.

В июле 19-летняя британская туристка, которая находилась в кипрском курортном городе Айя-Напа, обвинила 12 израильских юношей в изнасиловании ее в гостиничном номере.

Юноши в возрасте от 15 до 19 лет были арестованы местными властями, но позже были освобождены и смогли вернуться в Израиль после отказа девушки от обвинений. Она заявила следователям, что половой контакт с некоторыми из них действительно состоялся, но по обоюдному согласию. Однако после того, как она обнаружила, что несколько подростков снимали все на камеру, британка решила обратиться в полицию.

Девушка, личность которой не может быть опубликована до признания вины, была позже арестована и обвинена в "публичной клевете", и теперь ей грозит до одного года тюремного заключения и штраф в размере 1700 евро (1900 долларов США).

После вынесения обвинительного акта она была освобождена из тюрьмы Никосии под залог. Адвокаты подвергли критике кипрский суд и обвинили полицию в принуждении девушки подписать признание.


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