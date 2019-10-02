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КНДР снова запустила баллистические ракеты | Фото:02.10 15:30   MIGnews.com

КНДР снова запустила баллистические ракеты

Северная Корея 2 октября запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK.

По его словам, КНДР осуществила запуск утром. Одна ракета упала в экономической зоне Японии, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Абэ добавил, что государство намерено продолжить тесное сотрудничество с США и международным сообществом относительно вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Уточняется, что из-за ракетных пусков Япония созвала заседание национального Совета безопасности с премьер-министра, глав МИД и Минобороны.

Предположительно, КНДР запустила одну из моделей Pukkuksong. В США, в свою очередь, уже заявили, что контролируют ситуацию на Корейском полуострове.

Запуск состоялся на следующий день после того, как заместитель министра иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян согласился провести переговоры на рабочем уровне с Вашингтоном в конце этой недели.


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