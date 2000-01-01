02.10 10:50 MIGnews.com

Оппозиция Ирана: режим виновен в атаке на саудовские объекты

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Базирующийся во Франции Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) сообщил, что приказ о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии давало высшее руководство страны.Об этом ранее сообщил представитель оппозиционной организации Алирез Джафарзаде, передает Fox News.На конференции в Вашингтоне был предоставлен отчет NCRI, в котором утверждалось, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи в присутствии президента Хасана Рухани и министра иностранных дел Джавида Зарифа 31 июля отдал приказ атаковать саудовский нефтяной объект."Режим рассчитывает на бездействие международного сообщества в ответ на агрессию. Пока этот режим существует, он не прекратит свою агрессию", – сказано в сообщении.В отчете обращают внимание на тот факт, где именно были изготовлены ракеты. Атака была скоординирована с базы Омидийе в Иране."Одновременное ракетное и беспилотное нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года произошло изнутри Ирана и было явным военным актом, за который Хаменеи, Рухани, Зариф и другие руководители режима были ответственны", – добавили в организации.В свою очередь, Иран отрицает какую-либо причастность к атакам, нацеленным на саудовские нефтяные объекты."Те, кто выдвигает обвинения, должны предоставить необходимые доказательства, подтверждающие такие обвинения", – говорил Рухани.