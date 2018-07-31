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Полиция нашла украденную из аквариума в США акулу | Фото:03.08 00:28   MIGnews.com

Полиция нашла украденную из аквариума в США акулу

В США двое мужчин и женщина похитили самку бычьей акулы из океанариума Сан-Антониo. Животное было похищено в субботу 28 июля, а в понедельник 30 июля Мисс Хелен, как зовут ее работники океанариума, была найдена живой.

Об этом в четверг, 2 августа сообщает CNN.

Сейчас напуганное животное отдыхает в карантине после всех пережитых ею приключений.

По данным издания, злоумышленники пришли в океанариум с ребенком, они около часа провели около аквариума, в котором находилась 40-сантиметровая акула.

Отметим, что посетителям разрешено кормить обитателей этого аквариума, поэтому никто ничего не заподозрил, когда один мужчина наклонился через ограждение.

Похититель выловил акулу с помощью сети, которую он принес с собой. Затем они взяли ведро с дезинфицирующим раствором, вылили раствор в систему фильтрации, чем нанесли вред другим обитателям океанариума. В ведро они поместили похищенную мисс Хелен и спрятали ведро в коляске

Полиция не раскрывает подробностей поисков злоумышленников, однако подчеркнула, что у владельца дома, где нашли акулу, находилась целая коллекция представителей океанической флоры и фауны.


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