Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку

Сотрудников Эйфелевой башни возмутили длинные очереди, которые появились вследствие заблаговременной распродажи билетов. На сайте достопримечательности указали, что состоится забастовка, однако не уточнили, в какие временные рамки она уложится.
По словам бастующих, в последнее время у входа в достопримечательность начала скапливаться огромная очередь из-за того, что руководство решило продавать больше билетов предварительно. Так, если ранее лишь пятую часть билетов продавали заранее, то сейчас количество дошло до половины. При том, что по всей Европе сейчас началась аномальная жара, а в Париже температура достигает 30 градусов. Для ожидания в такой очереди, посетителям приходится купаться в фонтанах на Елисейских полях.
Кроме того, союз работников башни, состоящий из 300 человек, жаловался, что заблаговременно забронировавшим билеты туристам отдельно выделяются лифты, сообщает Dailymail.
За прошлый год Эйфелеву башню посетило около 6 миллионов человек, однако в последнее время она часто сталкивается с забастовками со стороны сотрудников, проблемами безопасности, а зимой достопримечательность приходится закрывать из-за обледенения.