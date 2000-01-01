Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото: pixabay - Pexels 02.08 10:24   MIGnews.com

Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку

Сотрудников Эйфелевой башни возмутили длинные очереди, которые появились вследствие заблаговременной распродажи билетов. На сайте достопримечательности указали, что состоится забастовка, однако не уточнили, в какие временные рамки она уложится.

По словам бастующих, в последнее время у входа в достопримечательность начала скапливаться огромная очередь из-за того, что руководство решило продавать больше билетов предварительно. Так, если ранее лишь пятую часть билетов продавали заранее, то сейчас количество дошло до половины. При том, что по всей Европе сейчас началась аномальная жара, а в Париже температура достигает 30 градусов. Для ожидания в такой очереди, посетителям приходится купаться в фонтанах на Елисейских полях.

Кроме того, союз работников башни, состоящий из 300 человек, жаловался, что заблаговременно забронировавшим билеты туристам отдельно выделяются лифты, сообщает Dailymail.

За прошлый год Эйфелеву башню посетило около 6 миллионов человек, однако в последнее время она часто сталкивается с забастовками со стороны сотрудников, проблемами безопасности, а зимой достопримечательность приходится закрывать из-за обледенения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
Джереми Корбин призывает переименовать Холокост
11:34
ООН должна была обеспечивать безопасность журналистов в ЦАР
11:19
Израиль ужесточил выезд из Газы
11:08
Юристы требуют прекратить обсуждать спорный закон
11:04
"Рыдающая шведка" спасала афганца, осужденного за разбой
10:49
Нетаниягу - Ирану: не стоит запирать Красное море
10:33
Эксперты спрогнозировали будущее Израиля с Пакистаном
10:10
БАГАЦ освободил человека, просидевшего за убийство 11 лет
09:54
Фридман отметил "истинную дружбу" между Израилем и США
09:17
Израильтянка погибла в аварии во французских Альпах
09:04
Хеврон: в машине с израильскими номерами обнаружены 2 трупа
09:02
Подозреваемый в деле о фальшивом алкоголе - отец Мири Регев
08:44
Добровольцы со всего мира присоединятся к ЦАХАЛу
08:30
Турцию обвинили в нарушении прав человека
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus