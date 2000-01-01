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Израильтянка погибла в аварии во французских Альпах | Фото:02.08 09:17   MIGnews.com

Израильтянка погибла в аварии во французских Альпах

В результате автомобильной аварии в среду вечером погибла 40-летняя израильтянка, сообщает в четверг, 2 августа Arutz Sheva.

Трагедия произошла на горной дороге с крутыми поворотами во французских Альпах у границы со Швейцарией.

По данным издания, женщина получила тяжелые ранения. Двое детей погибшей, которые находились с ней в машине, получили легкие ранения и были госпитализированы в больницу рядом с местом аварии.

Им была оказана медицинская помощь. Однако спасти жизнь женщине медикам не удалось.

Уточняется, что всего в автомобиле, попавшем в ДТП находились семеро израильтян.

Израильский консул в Париже Ури Давид прибыл на место и содействует переправке тела погибшей израильтянки на родину.

Иегуда Шапира, волонтер организации ЗАКА, сообщил, что авария произошла на опасном участке горной трассы. По его словам, он находился неподалеку и первым прибыл к месту происшествия.

"Это было лобовое столкновение, - сказал он. - От автомобиля, в котором находились израильтяне, мало что осталось. Женщина, сидевшая на переднем сиденье, не подавала признаков жизни".

"Это была очень тяжелая картина, дети, также получившие травмы, умоляли спасти маму, но им пришлось услышать, что ее больше нет", - добавил волонтер.


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