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Подозреваемый в деле о фальшивом алкоголе - отец Мири Регев 02.08 09:02   MIGnews.com

Подозреваемый в деле о фальшивом алкоголе - отец Мири Регев

Газета Исраэль Ха-Йом сообщает о том, что одним из подозреваемых по делу о продаже фальшивого алкоголя с большим содержанием метанола является отец министра культуры и спорта Израиля Мири Регев Феликс Сибони.

В Израиле за последнее время от употребления метанола умерли шесть человек, десятки ослепли.

На складе в поселении Ахузам, принадлежащему Сибони и его партнеру полиция обнаружила 1500 бутылок поддельного алкоголя. Сибони был сначала арестован, затем отпущен под домашний арест.

Регев в связи с арестом отца заявила: “Мой отец - честный и невиновный человек. Он много лет тяжело работает ради того, чтобы поддержать семью. Многие годы отец и его партнер занимаются бизнесом по продаже алкогольных напитков на юге страны. Мой отец и его партнер оказались жертвами мошенников, купив алкоголь, оказавшийся поддельным. Я верю нашей полиции и верю в то, что она найдет тех, кто продал фальшивый алкоголь. Я люблю моего отца и верю в его целостность и честность”.

Министерство здравоохранения сообщило, что после увеличения налогов на алкоголь, которое было призвано ограничить его употребление, на страну обрушилась “эпидемия подделок”. Продажи поддельного алкоголя достигли невиданных ранее масштабов.


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