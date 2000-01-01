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Фото из архива 02.08 11:34   MIGnews.com

ООН должна была обеспечивать безопасность журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли в Центральноафриканской республике, должны были охраняться представителем ООН.

"Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться. Водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами", - передали слова представителя Ценрта управления расследованиями на DW.

Агентство отмечает, что с ним изначально оговаривались вопросы безопасности, маршрутов, необходимых для съемок мест и так далее. Кроме того, отмечается, что россияне намеревались запечатлеть африканские золотые прииски.

В российское дипломатическое представительство же они не захотели обратиться, так как узнали о связи РФ с республикой, основанной на добыче доходов с помощью этих же золотых каньонов и предположили, что, раз отечественные власти и направили ЧВК Вагнера в Африку, то они могут лишь помешать расследованию, а не обезопасить его.

Как сообщалось ранее, в Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые трудились над съемками документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК). Позже стало известно, что убили их представители местной исламской группировки "Селека".


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