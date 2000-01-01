ООН должна была обеспечивать безопасность журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли в Центральноафриканской республике, должны были охраняться представителем ООН.
"Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться. Водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами", - передали слова представителя Ценрта управления расследованиями на DW.
Агентство отмечает, что с ним изначально оговаривались вопросы безопасности, маршрутов, необходимых для съемок мест и так далее. Кроме того, отмечается, что россияне намеревались запечатлеть африканские золотые прииски.
В российское дипломатическое представительство же они не захотели обратиться, так как узнали о связи РФ с республикой, основанной на добыче доходов с помощью этих же золотых каньонов и предположили, что, раз отечественные власти и направили ЧВК Вагнера в Африку, то они могут лишь помешать расследованию, а не обезопасить его.
Как сообщалось ранее, в Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые трудились над съемками документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК). Позже стало известно, что убили их представители местной исламской группировки "Селека".