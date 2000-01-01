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Фото из архива 02.08 08:30   MIGnews.com

Турцию обвинили в нарушении прав человека

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что за время проведения военной операции в Африне, который ранее считался курдским городом, турецкие солдаты долгое время продолжали терроризировать поселение - грабить, убивать, применять насилие и устанавливать порядки выживания.

По информации организации, помимо насилия и мародерства, турецкие солдаты устраивали пропажи людей, а воюющие с ними курды обустраивались в местных школах вместо ночлега, чем изрядно портили процесс обучения.

DW сообщает, что, курды, по сообщению AI, получали оружие непосредственно от турецкий властей.

В начале этого года в регионе на границе между Турцией и Сирией Анкара развернула военную операцию "Оливковая ветвь", направленная против курдского движения Отряды народной самообороны". С того момента, как Турция обрела контроль над этими территориями, их покинули тысячи мирных жителей.


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