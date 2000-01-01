Сирия начала восстанавливать провинцию Алеппо

Сирийские власти начали восстанавливать провинцию Алеппо, которая ранее была подконтрольна повстанцам.
"Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно", - передали слова губернатора региона Хамида Кюйно на RT.
В той же провинции в январе заработала электростанция в квартале Бустан Аль-Каср, которая ранее была разрушена. Ее восстановили при помощи специалистов Министерства энергетики Сирии и Муниципального совета