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Фото: pixabay - Rinatbrilik 02.08 07:34   MIGnews.com

Сирия начала восстанавливать провинцию Алеппо

Сирийские власти начали восстанавливать провинцию Алеппо, которая ранее была подконтрольна повстанцам.

"Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно", - передали слова губернатора региона Хамида Кюйно на RT.

В той же провинции в январе заработала электростанция в квартале Бустан Аль-Каср, которая ранее была разрушена. Ее восстановили при помощи специалистов Министерства энергетики Сирии и Муниципального совета


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