03.08 06:15 MIGnews.com
Голого велосипедиста хотят наказать за нарушение ПДД
В городе Киль (Германия) правоохранители зафиксировали одно из самых странных нарушений. Обнаженный мужчина ехал на велосипеде со скоростью 47 км/ч в зоне с ограничением 30 км/ч.
На данный момент продолжаются поиски велосипедиста, с которого планируют взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения, пишет DailyMail
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Установлено, что мужчина ехал полностью обнаженным, и была на нем только обувь. Камера фиксации скорости сняла нарушителя, однако идентифицировать его пока не удалось.
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