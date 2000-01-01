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Голого велосипедиста хотят наказать за нарушение ПДД 03.08 06:15   MIGnews.com

Голого велосипедиста хотят наказать за нарушение ПДД

В городе Киль (Германия) правоохранители зафиксировали одно из самых странных нарушений. Обнаженный мужчина ехал на велосипеде со скоростью 47 км/ч в зоне с ограничением 30 км/ч.

На данный момент продолжаются поиски велосипедиста, с которого планируют взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения, пишет DailyMail.

Установлено, что мужчина ехал полностью обнаженным, и была на нем только обувь. Камера фиксации скорости сняла нарушителя, однако идентифицировать его пока не удалось.


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