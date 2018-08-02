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В соборе, откуда украли корону Карла IX, найдена кровь 03.08 05:16   MIGnews.com

В соборе, откуда украли корону Карла IX, найдена кровь

В соборе города Стренгнес неподалеку от Стокгольма, откуда на этой неделе двое мужчин похитили 2 драгоценные короны, принадлежавшие королю Карлу IX и его жене Кристине, была найдена кровь.

По предварительным данным – это кровь одного из грабителей. Как известно, около полудня были украдены две короны и держава (символ власти монарха), датируемые XVI веком.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, они якобы скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку, уточняет Local.

Королевские драгоценности были украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Хранились в специальной прозрачной запертой витрине с сигнализацией.


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