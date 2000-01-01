02.08 20:50 MIGnews.com

На границе Израиля с Газой произошло минимум 13 пожаров

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В течение дня среды, 1 августа, на территории Израиля около границы с сектором Газы возникло не меньше 13 полевых и лесных пожаров. Отмечается, что возгорания были вызваны так называемыми огненными шарами, пишет Times Of Israel.Пожары тушили вблизи населенных пунктов Беэри, Нир Ам, Нахаль Оз, Эйн а-Шлоша, Реим, Гевим и Мефальсим.Подтверждено, что не менее четырех пожаров были вызваны приземлением огненных шаров, запущенных из сектора Газы. О пострадавших не сообщалось.