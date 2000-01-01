02.08 18:44 MIGnews.com
Иерусалим: задержаны 4 члена Лехава
Во время 17-го ежегодного гей-парада, который проходит в Иерусалиме
были арестованы четыре члена организации Лехава.
СМИ пишут, что произошли столкновения между членами организации и силами безопасности недалеко от Парка Колокола Свободы (Liberty Bell Park).
Организаторы шествия говорят, что в мероприятии принимают участие 21 тыс. человек. Люди под музыку, несут в руках радужные флаги, а стражи порядка следят за безопасностью.
Справка.
Лехава (англ. Lehava) - правая еврейская организация в Израиле, борющаяся со смешанными браками, в основном с браками евреек с неевреями, в первую очередь с арабами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии