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Иерусалим: задержаны 4 члена Lehava 02.08 18:44   MIGnews.com

Иерусалим: задержаны 4 члена Лехава

Во время 17-го ежегодного гей-парада, который проходит в Иерусалиме были арестованы четыре члена организации Лехава.

СМИ пишут, что произошли столкновения между членами организации и силами безопасности недалеко от Парка Колокола Свободы (Liberty Bell Park).

Организаторы шествия говорят, что в мероприятии принимают участие 21 тыс. человек. Люди под музыку, несут в руках радужные флаги, а стражи порядка следят за безопасностью.


Справка. Лехава (англ. Lehava) - правая еврейская организация в Израиле, борющаяся со смешанными браками, в основном с браками евреек с неевреями, в первую очередь с арабами.


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