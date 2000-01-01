В ФРГ задержан сириец – подозревается в терроризме
Правоохранители Германии задержали якобы члена террористической группировки Джебхат ан-Нусра (Фронт ан-Нусра) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
36-летнего гражданина Сирии задержали в округе Калви. Мужчина также подозревается в нарушении закона о контроле над вооружениями. В его доме прошел обыск.
Spiegel Online уточняет, что подозреваемый, вероятно, присоединился к террористической группировке в феврале 2013 года. Сначала он занимался подготовкой взрывчатых веществ, а позже занял административную должность в структурах группировки в регионе Табка.
Он также принимал участие в боевых действиях против сирийских правительственных сил.