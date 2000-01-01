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В ФРГ задержан сириец – подозревается в терроризме 02.08 20:17   MIGnews.com

В ФРГ задержан сириец – подозревается в терроризме

Правоохранители Германии задержали якобы члена террористической группировки Джебхат ан-Нусра (Фронт ан-Нусра) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

36-летнего гражданина Сирии задержали в округе Калви. Мужчина также подозревается в нарушении закона о контроле над вооружениями. В его доме прошел обыск.

Spiegel Online уточняет, что подозреваемый, вероятно, присоединился к террористической группировке в феврале 2013 года. Сначала он занимался подготовкой взрывчатых веществ, а позже занял административную должность в структурах группировки в регионе Табка.

Он также принимал участие в боевых действиях против сирийских правительственных сил.


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