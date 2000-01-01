Завершено расследование пожара в Grenfell Tower

Правоохранительный корпус Лондона завершил расследование пожара в многоэтажке Grenfell Tower в 2017 году, в которой погибли 72 человека.
Командир столичной полиции Стюарт Канди сказал, что офицеры получили все, что можно от здания.
В ходе расследования, которое длилось больше года, полиция взяла образцы стройматериалов, провела фото- и видеосъемку дома, пишет Sky News.
Сгоревший дом переходит под контроль управляющей компании, которая была назначена в июне 2017 года. При этом полиция будет и дальше патрулировать прилегающую к дому территорию.
Справка. Пожар в 24 этажном здании на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня 2017 года. Большинство жителей многоэтажки составляли выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. В результате пожара погибли 72 человека, более 70 пострадали.