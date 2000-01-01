02.08 17:17 MIGnews.com

В Нетании убиты сотрудник и пациент MDA Israel

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В четверг, 2 августа, стало известно, что на территории Центра по лечению наркоманов (ул. Теила, Нетания) было найдено тело 40-летнего мужчину с тяжелыми ранениями, которые он якобы получил в результате драки.Сообщается, что правоохранители задержали подозреваемого, он является пациентом Magen David Adom, пишет Times Of Israel.Чуть позже в пресс-службе MDA Israel заявили, что там же было найдено тело еще одного погибшего - сосед по комнате подозреваемого.По предварительной версии, пациент ночью убил соседа по комнате и спрятал его тело, а после убил и сотрудника MDA, ведь тот искал пропавшего.