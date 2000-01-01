Иерусалим: полиция арестовала 37 ортодоксов

Сообщается, что несколько сотен религиозных евреев устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщества. Они отказались освободить дорогу - начались столкновения между протестующими и полицейскими.
Участникам гей-парада рекомендовали изменить маршрут, пишет Times Of Israel.
Между прочим, СМИ пишут, что самым рьяным противникам мероприятия приказали покинуть Иерусалим на время шествия.
Власти Иерусалима призвали водителей избегать центра города и использовать приложение движения WAZE для получения информации о дорожном движении.