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Иерусалим: полиция арестовала 37 демонстрантов 02.08 16:31   MIGnews.com

Иерусалим: полиция арестовала 37 ортодоксов

В Иерусалиме около четырех десятков демонстрантов пытались сорвать 17-ый ежегодный гей-парад – 37 человек были арестованы.

Сообщается, что несколько сотен религиозных евреев устроили сидячий протест на перекрестке, через который пролегал маршрут акции ЛГБТ-сообщества. Они отказались освободить дорогу - начались столкновения между протестующими и полицейскими.

Участникам гей-парада рекомендовали изменить маршрут, пишет Times Of Israel.

Между прочим, СМИ пишут, что самым рьяным противникам мероприятия приказали покинуть Иерусалим на время шествия.

Власти Иерусалима призвали водителей избегать центра города и использовать приложение движения WAZE для получения информации о дорожном движении.



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