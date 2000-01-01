02.08 15:49 MIGnews.com
Во французских Альпах погибли альпинисты
В четверг, 2 августа, стало известно о смерти трех альпинистов во французских Альпах.
В префектуре Шамони-Мон-Блан рассказали, инцидент случился после того, как альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, начали откручиваться.
Личности жертв еще не установлены, пишет АР
.
Так, инцидент произошел в районе линии горных вершин Миаж на высоте около 3600 м. Заснеженный хребет в этом районе считается одним из самых красивых в массиве Монблана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии