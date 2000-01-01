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Во французских Альпах погибли альпинисты 02.08 15:49   MIGnews.com

Во французских Альпах погибли альпинисты

В четверг, 2 августа, стало известно о смерти трех альпинистов во французских Альпах.

В префектуре Шамони-Мон-Блан рассказали, инцидент случился после того, как альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, начали откручиваться.

Личности жертв еще не установлены, пишет АР.

Так, инцидент произошел в районе линии горных вершин Миаж на высоте около 3600 м. Заснеженный хребет в этом районе считается одним из самых красивых в массиве Монблана.


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