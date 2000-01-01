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Миротворцы ООН вернулись на израильско-сирийскую границу 02.08 16:10   MIGnews.com

Миротворцы ООН вернулись на израильско-сирийскую границу

Российское оборонное ведомство заявило, что миротворцы Организации Объединенных Наций вновь патрулируют границы между Сирией и Израилем, информирует пресс-служба ведомства в Facebook.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге сообщил, что миротворцы ООН, при поддержке российских войск, провели первую за 6 лет миссию патрулирования в этом районе в четверг, 2 августа.

Рудской во время общения с журналистами отметил, что миссия по поддержанию мира была остановлена в 2014 году на фоне насилия в гражданской войне в Сирии.



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