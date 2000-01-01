В ходе протестов в Никарагуа погибли сотни людей

265 человек стали жертвами демонстраций против президента Никарагуа Даниэля Ортеги с апреля. Среди них оказалось и 13 несовершеннолетних.
Такие цифры DW привели в Комиссии по установлению правды и примирению в парламенте Никарагуа, однако пресс-служба правительства заявила, что погибло 195 человек. Агентство отмечает, что комиссия состоит из сторонников президента, а правозащитники насчитали около 450 погибших.
Помимо погибших, есть сведения о тысячах раненных и сотнях задержанных, которых спецслужбы направили в неизвестное направление.
В свою очередь, жена президента страны Росарио Мурильо вчера заявила, что необходимо прекратить "попытку переворота и теракт" и наказать всех виновных, назвав протестующих "террористами, подстрекателями, подельниками, преступниками и уголовниками".