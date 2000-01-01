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Фото из Twitter: mortero5lbs 02.08 15:10   MIGnews.com

В ходе протестов в Никарагуа погибли сотни людей

265 человек стали жертвами демонстраций против президента Никарагуа Даниэля Ортеги с апреля. Среди них оказалось и 13 несовершеннолетних.

Такие цифры DW привели в Комиссии по установлению правды и примирению в парламенте Никарагуа, однако пресс-служба правительства заявила, что погибло 195 человек. Агентство отмечает, что комиссия состоит из сторонников президента, а правозащитники насчитали около 450 погибших.

Помимо погибших, есть сведения о тысячах раненных и сотнях задержанных, которых спецслужбы направили в неизвестное направление.

В свою очередь, жена президента страны Росарио Мурильо вчера заявила, что необходимо прекратить "попытку переворота и теракт" и наказать всех виновных, назвав протестующих "террористами, подстрекателями, подельниками, преступниками и уголовниками".


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