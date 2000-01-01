02.08 14:03 MIGnews.com

На Голанах совершена попытка инфильтрации ISIS

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Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил подробности инцидента на сирийско-израильской границе в ночь на 2 августа.Манлис рассказал о том, что группа террористов ISIS попыталась проникнуть в Израиль. Они проникли примерно на 200 метров от границы.Террористы были уничтожены в результате воздушного удара. Солдаты бригады Нахаль утром при прочесывании местности обнаружили семь трупов, пояса шахидов, стрелковое оружие и гранаты.Манлис заявил: “На настоящий момент неясно, куда они шли, но по направлению движения нельзя исключить того, что их целью была израильская территория”.