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На Голанах совершена попытка инфильтрации ISIS 02.08 14:03   MIGnews.com

На Голанах совершена попытка инфильтрации ISIS

Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил подробности инцидента на сирийско-израильской границе в ночь на 2 августа.

Манлис рассказал о том, что группа террористов ISIS попыталась проникнуть в Израиль. Они проникли примерно на 200 метров от границы.

Террористы были уничтожены в результате воздушного удара. Солдаты бригады Нахаль утром при прочесывании местности обнаружили семь трупов, пояса шахидов, стрелковое оружие и гранаты.

Манлис заявил: “На настоящий момент неясно, куда они шли, но по направлению движения нельзя исключить того, что их целью была израильская территория”.


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