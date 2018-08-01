02.08 14:02 MIGnews.com

Видео: групповая драка рэпперов в терминале аэропорта Орли

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Два французских музыкальных дарования, рэпперы Бубу и Каарис учинили массовое побоище в терминале аэропорта Орли, Париж.Несколько десятков членов банд Буба и Каарис устроили драку в холле №1 терминала, и в магазине дьюти фри.В ходе драки поклонники рэпперов-конкурентов били друг друга флаконами с парфюмом.Драка вызвала панику среди пассажиров, терминал закрыли, вылеты отложили.Рэпперы, давно ненавидящие друг друга, должны были быть на одном самолете доставлены в Барселону, где оба приглашены играть в ночных клубах, расположенных неподалеку друг от друга.Полиция арестовала 13 человек и сейчас изучает записи камер наружного наблюдения с тем, чтобы установить степень участия и вины каждого.