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Видео: групповая драка рэпперов в терминале аэропорта Орли 02.08 14:02   MIGnews.com

Видео: групповая драка рэпперов в терминале аэропорта Орли

Два французских музыкальных дарования, рэпперы Бубу и Каарис учинили массовое побоище в терминале аэропорта Орли, Париж.

Несколько десятков членов банд Буба и Каарис устроили драку в холле №1 терминала, и в магазине дьюти фри.

В ходе драки поклонники рэпперов-конкурентов били друг друга флаконами с парфюмом.





Драка вызвала панику среди пассажиров, терминал закрыли, вылеты отложили.

Рэпперы, давно ненавидящие друг друга, должны были быть на одном самолете доставлены в Барселону, где оба приглашены играть в ночных клубах, расположенных неподалеку друг от друга.

Полиция арестовала 13 человек и сейчас изучает записи камер наружного наблюдения с тем, чтобы установить степень участия и вины каждого.


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