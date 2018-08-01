02.08 14:02 MIGnews.com
Видео: групповая драка рэпперов в терминале аэропорта Орли
Два французских музыкальных дарования, рэпперы Бубу и Каарис учинили массовое побоище в терминале аэропорта Орли, Париж.
Несколько десятков членов банд Буба и Каарис устроили драку в холле №1 терминала, и в магазине дьюти фри.
В ходе драки поклонники рэпперов-конкурентов били друг друга флаконами с парфюмом.
Драка вызвала панику среди пассажиров, терминал закрыли, вылеты отложили.
Рэпперы, давно ненавидящие друг друга, должны были быть на одном самолете доставлены в Барселону, где оба приглашены играть в ночных клубах, расположенных неподалеку друг от друга.
Полиция арестовала 13 человек и сейчас изучает записи камер наружного наблюдения с тем, чтобы установить степень участия и вины каждого.
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