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В США повесили флаг со свастикой, вместо американского | Фото:02.08 13:24   MIGnews.com

В США повесили флаг со свастикой, вместо американского

Неизвестные на этой неделе публично повесили флаг со свастикой на флагштоке в Вайоминге вместо флага Соединенных Штатов, сообщает в четверг, 2 августа The Times of Israel.

Местные власти и еврейские организации решительно осудили это деяние.

Уточняется, что подмена была обнаружена в понедельник утром в общественном парке города Ларами.

Полицейские быстро удалили фашистский флаг и вернули "Звезды и полосы" на прежнее место после того, как его нашли скомканным рядом с флагштоком, сообщила CNN сотрудник полиции Гвен Смит.

Между тем, в полиции считают, что нет состава преступления, так как ни флаг США, ни флагшток, не были повреждены.

Отметим, что публичное отображение нацистской символики защищено Первой поправкой Конституции США.


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