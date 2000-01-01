02.08 13:24 MIGnews.com
В США повесили флаг со свастикой, вместо американского
Неизвестные на этой неделе публично повесили флаг со свастикой на флагштоке в Вайоминге вместо флага Соединенных Штатов, сообщает в четверг, 2 августа The Times of Israel
.
Местные власти и еврейские организации решительно осудили это деяние.
Уточняется, что подмена была обнаружена в понедельник утром в общественном парке города Ларами.
Полицейские быстро удалили фашистский флаг и вернули "Звезды и полосы" на прежнее место после того, как его нашли скомканным рядом с флагштоком, сообщила CNN сотрудник полиции Гвен Смит.
Между тем, в полиции считают, что нет состава преступления, так как ни флаг США, ни флагшток, не были повреждены.
Отметим, что публичное отображение нацистской символики защищено Первой поправкой Конституции США.
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