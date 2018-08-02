Самолетам над Черным морем еле удалось избежать столкновения
Вчера, 1 августа, самолет Airbus A330 авиакомпании iFly, направлявшийся из Антальи в Москву, чуть не столкнулся с неизвестным воздушным судном над черноморскими водами Турции.
"Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", - передали сообщение источника в туристической отрасли на Lenta.ru.
Агентство уточняет, что пилотам удалось избежать трагического столкновения, однако пассажирскому лайнеру не удалось установить связь с воздушным судном без каких-либо опознавательных знаков, так как пилоты не отвечали на радиосигналы.