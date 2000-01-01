Европу накрывает волна жары из африканских пустынь
Европа до конца недели будет оставаться под воздействием африканского горячего воздуха, пришедшего со стороны средиземного моря. Первая на себе температуру ощутила Испания.
"Жара будет особенно интенсивной и длительной на юго-западе, в центральном районе и долине Эбро, с температурой, проходящей со среды 40 градусов по Цельсию", - передали сообщение метеорологического офиса Испании Тhe Guardian.
Со стороны Британии же посоветовали людям быть более осторожными на открытых местностях, особенно, в жаркую пору дня. Представительство заверяет - аномально высокая температура может принести значительный вред организму.
Температура в 44 градуса будет держаться в Европе до середины выходных, до тех пор людям рекомендуют заботиться об уязвимых слоях населения, реже появляться на улице и подготовиться к пустынным условиям.
Если жара не пойдет на спад, это может привести к жертвам в не привыкшей к такому климату Европе. Помимо прочего, могут усохнуть урожаи и начаться лесные пожары.
Самая высокая температура, зафиксированная в Европе, была в 1977 году и составляла 48 градусов в Афинах (Греция), а в июле прошлого года в испанской провинции Кордова наблюдалась температура 47,3° C.