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В Израиле – 290 жертв COVID-19, 17285 зараженных | Фото:02.06 19:59   MIGnews.com

В Израиле – 290 жертв COVID-19, 17285 зараженных

По состоянию на вечер, 2 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17285 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

В настоящее время активными носителями коронавируса считаются 2055 человек. За последние сутки коронавирус был диагностирован у 116 пациентов.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 290 пациентов. За последние сутки - пятеро. 14940 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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