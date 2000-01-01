02.06 19:40 MIGnews.com

COVID-19 в школах: Нетаниягу созывает срочное совещание

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Вечером, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет оперативное совещание по поводу вспышки коронавируса COVID-19 в учебных заведениях Израиля.Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.Об этом стало известно после того, как в министерстве здравоохранения сообщили, что рекомендуют закрыть средние и старшие классы до конца года.По последним данным, в Израиле 9935 учеников и преподавателей находятся на карантине из-за вспышки коронавируса в разных учебных заведениях по всей стране. Всего на карантин былр закрыто 31 образовательное учреждение.