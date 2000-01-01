Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












COVID-19 в школах: Нетаниягу созывает срочное совещание | Фото:02.06 19:40   MIGnews.com

COVID-19 в школах: Нетаниягу созывает срочное совещание

Вечером, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет оперативное совещание по поводу вспышки коронавируса COVID-19 в учебных заведениях Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

Об этом стало известно после того, как в министерстве здравоохранения сообщили, что рекомендуют закрыть средние и старшие классы до конца года.

По последним данным, в Израиле 9935 учеников и преподавателей находятся на карантине из-за вспышки коронавируса в разных учебных заведениях по всей стране. Всего на карантин былр закрыто 31 образовательное учреждение.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Израиль обвинили в обучении полицейских США расизму
19:59
В Израиле – 290 жертв COVID-19, 17285 зараженных
19:08
План повышения пособий по инвалидности будет рассмотрен
18:47
Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео
18:05
Израиль передал Ливану пастуха-нарушителя
17:44
Израиль готовится к последствиям аннексии
17:23
Возвращение РФ в G7: Канада против
17:02
Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы
16:30
Благодаря России переговоры по Ливии возобновятся
15:58
Минздрав: вспышка COVID-19 грозит новыми ограничениями
15:45
Депутат Объединенного списка отправлен на карантин
15:31
Нетаниягу встретился с главами поселений: детали переговоров
15:20
Кто виновен в нападении "одинокого волка"?
15:10
Медь может замедлить распространение COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  