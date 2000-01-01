02.06 17:02 MIGnews.com

Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы

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Министерство здравоохранения порекомендует правительству закрыть все средние и старшие классы до конца года.Об этом сообщает 12 канал.Причиной такого решения послужил резкий рост количество зараженных коронавирусом COVID-19.Как ранее сообщило министерство просвещения, в Израиле по состоянию на 2 июня, 9935 учеников и преподавателей размещены на карантин из-за вируса.В общей сложности было закрыто 31 образовательное учреждение, где были выявлены зараженные.