02.06 17:02 MIGnews.com
Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы
Министерство здравоохранения порекомендует правительству закрыть все средние и старшие классы до конца года.
Об этом сообщает 12 канал.
Причиной такого решения послужил резкий рост количество зараженных коронавирусом COVID-19.
Как ранее сообщило министерство просвещения, в Израиле по состоянию на 2 июня, 9935 учеников и преподавателей размещены на карантин из-за вируса.
В общей сложности было закрыто 31 образовательное учреждение, где были выявлены зараженные.
Поделиться
Все по теме
Комментарии