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Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы | Фото:02.06 17:02   MIGnews.com

Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы

Министерство здравоохранения порекомендует правительству закрыть все средние и старшие классы до конца года.

Об этом сообщает 12 канал.

Причиной такого решения послужил резкий рост количество зараженных коронавирусом COVID-19.

Как ранее сообщило министерство просвещения, в Израиле по состоянию на 2 июня, 9935 учеников и преподавателей размещены на карантин из-за вируса.

В общей сложности было закрыто 31 образовательное учреждение, где были выявлены зараженные.


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