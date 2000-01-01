Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Минздрав: вспышка COVID-19 грозит новыми ограничениями | Фото:02.06 15:58   MIGnews.com

Минздрав: вспышка COVID-19 грозит новыми ограничениями

Израиль может вернуться к жестким карантинным ограничениям из-за увеличения случаев заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.

Соответствующее заявление во вторник, 2 июня, сделал заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто.

"Если ежедневно будет по 100 зараженных, которые не привязаны к одному и тому же эпицентру эпидемии, нам придется вернуть ограничения. На данный момент существует один очаг вспышки, и у нас есть план по его локализации, который не затрагивает все население", – отметил Гротто.

Он добавил, что система здравоохранения Израиля способна на ежедневной основе проводить по 40 тысяч тестов на коронавирус.

Гротто также напомнил, что государство все еще находится на пути к отмене оставшихся ограничений до 14 июня, хотя эта дата может "немного измениться".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы
16:30
Благодаря России переговоры по Ливии возобновятся
15:45
Депутат Объединенного списка отправлен на карантин
15:31
Нетаниягу встретился с главами поселений: детали переговоров
15:20
Кто виновен в нападении "одинокого волка"?
15:10
Медь может замедлить распространение COVID-19
14:52
Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров
14:34
Израиль: почти 10 тысяч школьников и учителей на карантине
14:07
"Забить полицейских-рабов Нетаниягу камнями до смерти"
13:52
В России открылись гостиницы
13:36
Судья Мазуз не должен был говорить того, что сказал об Охане
13:31
Угрозы расправы над Нетаниягу: задержан подозреваемый
13:10
Сдерот: ученик заражен коронавирусом, школа – на карантине
12:58
ПА: арабские лидеры должны определиться
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  