02.06 15:58 MIGnews.com

Минздрав: вспышка COVID-19 грозит новыми ограничениями

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Израиль может вернуться к жестким карантинным ограничениям из-за увеличения случаев заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.Соответствующее заявление во вторник, 2 июня, сделал заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто."Если ежедневно будет по 100 зараженных, которые не привязаны к одному и тому же эпицентру эпидемии, нам придется вернуть ограничения. На данный момент существует один очаг вспышки, и у нас есть план по его локализации, который не затрагивает все население", – отметил Гротто.Он добавил, что система здравоохранения Израиля способна на ежедневной основе проводить по 40 тысяч тестов на коронавирус.Гротто также напомнил, что государство все еще находится на пути к отмене оставшихся ограничений до 14 июня, хотя эта дата может "немного измениться".